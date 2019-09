La taxe carbone, une mesure efficace, mais hautement impopulaire

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

La taxe carbone va-t-elle augmenter afin de satisfaire aux critères de l'accord de Paris sur le climat ? C'est ce qu'a recommandé la Cour des comptes mercredi 18 septembre. "Si l'idée de la taxe carbone revient, c'est que les économistes considèrent que c'est une des meilleures solutions pour limiter les émissions de CO2", explique en plateau Alexandra Bensaïd. "D'abord, c'est vrai, si c'est plus cher on change de comportement", relève-t-elle.

Une mesure à l'excellent rapport impact/coût

"Ensuite, une taxe c'est toujours moins brutal qu'une norme qui a toujours un effet couperet. Et ensuite, la taxe carbone a un meilleur rapport qualité/prix, un rapport impact et coût, que beaucoup d'autres politiques. Et là vous pouvez penser aux subventions pour les panneaux solaires", détaille-t-elle. Mais il semble bien que les préconisations de la Cour des comptes ne soient pas forcément appliquées. "L'augmentation de la taxe carbone ne devrait pas être dans le projet de budget 2020. Ensuite, on ne sait pas", indique la journaliste.

