Fiscalité du gazole : les dépôts pétroliers de Lorient, Brest et Vern-sur-Seiche bloqués par des entrepreneurs du BTP

Tous protestent contre la suppression d'une exonération de taxe sur le gazole non routier dont bénéficient les entreprises du BTP.

Des entrepreneurs du BTP bloquent actuellement les accès aux dépôts pétroliers de Lorient (Morbihan) et de Brest (Finistère), rapporte France Bleu Breizh Izel vendredi 29 novembre. 60 à 70 engins bloquent les entrées et les sorties, confirme la police. À Brest, une trentaine de camions sont positionnés pour bloquer l'accès au dépôt.

Le dépôt pétrolier de Vern-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine), dans l'agglomération rennaise, est lui aussi bloqué par une cinquantaine de patrons des travaux publics d'Ille-et-Vilaine et des Côtes d'Armor a constaté France Bleu Armorique. Depuis 3 heures du matin, vendredi, les manifestants sont installés devant l'entrée du dépôt empêchant les entrées et les sorties des poids lourds.

Tous protestent contre la suppression d'une exonération de taxe sur le gazole non routier dont bénéficient les entreprises du BTP. Le 2 septembre, Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique et des Transports a confirmé, devant l'Assemblée nationale, que le gouvernement comptait supprimer cette une exonération de taxe. Le gazole non routier est un carburant très utilisé dans les travaux publics, notamment pour les engins de chantier.