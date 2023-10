Carburants : une "mission" confiée à l'Inspection générale des finances pour "voir s'il y a ou pas sur-marge" chez les raffineurs, annonce Olivia Grégoire

Alors que le gouvernement a demandé la semaine dernière aux distributeurs de vendre le carburant à prix coûtant, la Première ministre a aussi demandé une mission d'information pour savoir comment la marge des raffineurs, dont Total, se constitue.

Temps de lecture : 1 min

"La vraie question qui se pose, c'est comment la marge des raffineurs et du raffineur Total se constitue", a déclaré lundi 2 octobre sur franceinfo Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme. Alors que les opérations de vente de carburant à prix coûtant ont commencé vendredi 29 septembre chez Leclerc et Carrefour, le groupe Total continue de plafonner le prix du litre d'essence à 1,99 euro.

"La Première ministre a décidé le week-end dernier de confier à l'Inspection générale des finances une mission, pour aller enquêter sur la façon dont le prix de Total et des raffineurs est constitué", a annoncé Olivia Grégoire. "On aura ces éléments très précis avant la fin de l'année et ça nous permettra de voir s'il y a ou pas sur-marge".

"On va être très clair : si la mission d'information qu'a demandée la Première ministre démontre par A + B qu'il y a un problème de marge, on prendra nos dispositions", a également affirmé la ministre déléguée. "Quand il a fallu taxer les surprofits des énergéticiens, on l'a fait", a-t-elle rappelé.