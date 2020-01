Réforme des retraites : "On organise des piquets de grève devant les directions des grands ports maritimes"

"On sera en arrêt de travail le 9 janvier", précise Laurent Delaporte, secrétaire général du Syndicat général des travailleurs portuaires du port du Havre (CGT-GPMH).

Sept raffineries sur huit sont en grève mardi 7 janvier contre la réforme des retraites. Certaines zones portuaires sont également touchées, notamment au Havre. "On est mobilisé depuis le 5 décembre avec des arrêts de travail sur chaque initiative interprofessionnelle et nationale", a expliqué mardi sur franceinfo Laurent Delaporte, secrétaire général du Syndicat général des travailleurs portuaires du port du Havre (CGT-GPMH).

"Hier et aujourd'hui, on organise des piquets de grève devant les directions des grands ports maritimes qui sont des établissements publics pour envoyer un message fort à l'État sur le fait qu'on réclame le retrait pur et simple de la réforme des retraites. On sera en arrêt de travail le 9 janvier", précise Laurent Delaporte.

"Forcément, l'arrêt des productions va entraîner des pénuries"

Les actions ne sont pas les mêmes partout. "Les fédérations appellent à tout un tas d'initiatives autour de l'organisation de la grève. Cela peut être des blocages de l'économie, des piquets de grève, des grèves massives, cela appartient à chaque fédération de pouvoir décliner le message clair que Philippe Martinez a adressé", a expliqué Laurent Delaporte.

Total affirme qu'il n'y a aucun risque de pénurie. "C'est pour ne pas affoler l'opinion publique et montrer que cela monte en puissance", a réagi Laurent Delaporte. "Forcément, l'arrêt des productions va entraîner des pénuries, c'est inévitable."