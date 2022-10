Pénurie de carburant : Agnès Pannier-Runacher assure que "l'amélioration continue à se faire", 22,8% des stations-service perturbées mardi soir

22,8% des stations-service du pays étaient concernées mardi soir par des difficultés d'approvisionnement sur au moins un carburant, annonce mercredi 19 octobre sur franceinfo Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Elle dit observer une "amélioration très rapide dans les Hauts-de-France où on est passé de 55% à moins de 20% de stations qui ont au moins un produit manquant". Mais la ministre constate que trois régions sont encore particulièrement concernées par ces difficultés : "l'Ile-de-France est encore aujourd'hui au-dessus de 30% [de stations-service perturbées], la Bourgogne-Franche-Comté", précise Agnès Pannier-Runacher.

Pour pouvoir débloquer la situation et "soulager l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté", le gouvernement réquisitionne ce mercredi "10 salariés grévistes" dans le dépôt de carburant de Feyzin (Rhône). Agnès Pannier-Runacher ne juge pas "nécessaire de réquisitionner le dépôt de Dunkerque parce que la situation dans les Hauts-de-France s'est très rapidement améliorée ces derniers jours". Elle appelle cela dit "les grévistes à reprendre le travail" parce que, dit-elle, "le temps du dialogue social a eu lieu". Selon la ministre de la Transition énergétique, en Ile-de-France les soucis d'approvisionnement sont le fait de "question de logistique".

