Paris : une petite fille naît dans une rame de métro

Un accouchement a eu lieu le samedi 4 septembre dans une rame du métro parisien de la ligne 8, rapporte France Bleu Paris.

Le métro a été arrêté à la station Reuilly Diderot dans l'Est de la capitale et les passagers ont été évacués de la rame pour plus d'intimité. Vers 11h30, la maman, âgée d'une trentaine d'années, a donné naissance à une petite fille. Le bébé se porte bien, tout comme sa mère, précise le service presse de la RATP. Toutes les deux ont été prises en charge par les pompiers.

❌[Incident voyageur à Reuilly Diderot] 11h40 .DIRECTION Balard entre Reuilly–Diderot et République trafic interrompu en raison d'un incident voyageur. Reprise estimée vers 13:00 #Ligne8. #RATP — Ligne 8 (@Ligne8_RATP) September 4, 2021

Le trafic de la ligne 8 du métro a été interrompu pendant une heure entre République et Maison-Alfort. L'évènement a été qualifié d'"incident voyageur" sur le compte Twitter de cette ligne.

Selon le Syndicat des transports d’Ile-de-France, un enfant naît chaque année dans le RER ou le métro parisien.