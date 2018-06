Paris : une femme accouche dans un RER en gare d'Auber

"Tout se passe bien" précise la RATP, qui annonce aussi que le trafic est interrompu entre les gares Charles-de-Gaulle/Etoile et Nation.

On connaissait le parking de l'hôpital, mais ce lieu-ci est encore plus inopiné. Une femme a accouché dans le RER A en gare d'Auber, à Paris, a annoncé le compte Twitter de la RATP dédié à la ligne lundi 18 juin vers 11h30. La régie de transports précise que "tout se passe bien" pour la jeune maman, que les secours sont venus "épauler". Elle annonce qu'en conséquence, "le trafic est interrompu entre les gares Charles-de-Gaulle/Etoile et Nation", sans donner une heure de reprise du trafic.

Suite à la naissance inopinée d'un bébé dans un train en gare d'Auber, le trafic est interrompu entre les gares CDG/Etoile et Nation. #RERA — RER A (@RER_A) 18 juin 2018

Sur Twitter, des internautes se demandent si, comme c'est le cas après un accouchement à bord d'un avion, la mère pourra voyager gratuitement sur les réseaux ferrés.

Le gars aura la carte navigo PREMIUM avec fast-pass sur la 13 et accès aux raccourcis à Châtelet https://t.co/bwURZ0t9Al — Antoine Lévèque (@Antoine_Lvq) 18 juin 2018