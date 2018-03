Les actionnaires de Tesla accordent 56 milliards de dollars à Elon Musk

Ces milliards de dollars sont liés doivent accompagner les performances boursières sur les dix prochaines années de Tesla, le groupe fondé en 2003 par Elon Musk.

Et vous, que feriez-vous avec la rémunération d'Elon Musk ? Mercredi 21 mars, l'entreprise Tesla a indiqué que ses actionnaires avaient approuvé une rémunération exceptionnelle colossale de près de 56 milliards de dollars pour l'emblématique patron et fondateur du constructeur de véhicules électriques haut de gamme. Réunis au cours d'une assemblée générale à Fremont, siège du groupe automobile en Californie, ils ont validé ce projet de rémunération annoncé en janvier par le conseil d'administration mais dénoncé par des cabinets de conseils spécialisés qui l'estiment "sidérant".

Ces milliards de dollars sont liés aux performances boursières sur les dix prochaines années de Tesla, le groupe fondé en 2003 par Elon Musk, et censé devenir une des plus grosses entreprises par capitalisation boursière au monde.

Les partisans de cette rémunération font ainsi valoir qu'elle va contraindre Elon Musk, entrepreneur aux multiples casquettes, à rester aux commandes de Tesla au moins pendant 10 ans pour conduire le groupe sans heurt dans la transformation actuelle du secteur automobile. Ses détracteurs font à l'inverse valoir qu'Elon Musk, 46 ans et déjà milliardaire et actionnaire à 20% du capital de Tesla, n'a pas vraiment besoin de cette rémunération exceptionnelle.

Des stocks-options exerçables par "étapes"

Ce plan de rémunération octroie des stocks-options à Elon Musk exerçables en douze "étapes" correspondant à un seuil de capitalisation boursière à franchir pour Tesla, valorisé à près de 54 milliards de dollars mercredi.

La première étape est le seuil de 100 milliards de dollars de capitalisation boursière, ensuite ce sera 50 milliards de dollars de plus à chaque fois, jusqu'à 650 milliards de dollars. Ce dernier niveau mettrait le groupe largement devant les valorisations actuelles du numéro 1 mondial de la distribution Walmart et celle du groupe pétrolier ExxonMobil et sur les talons de Microsoft et Alphabet (Google).

En 2017, Elon Musk a perçu un salaire fixe de 49 720 dollars en tant que PDG de Tesla et ne devrait rien recevoir cette année.