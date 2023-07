Le trafic des TGV de l'axe Atlantique encore "perturbé" samedi matin, au lendemain d'une panne géante

D'importants retards au départ et à l'arrivée de la gare Montparnasse à Paris ont été enregistrés vendredi soir en raison d'une panne due à la foudre.

La circulation ferroviaire n'est pas encore complètement rétablie. Le trafic des TGV est encore "perturbé", samedi 29 juillet, dans la matinée, sur l'axe Atlantique, a annoncé la SNCF, après la panne géante due à la foudre qui a occasionné vendredi de gros retards au départ et à l'arrivée gare Montparnasse à Paris. "La réutilisation du personnel et du matériel a été impactée par les retards liés aux intempéries de la veille", a expliqué la compagnie ferroviaire sur Twitter.

"Nous avons quelques retards sur les premiers trains", a précisé un porte-parole de la SNCF auprès de l'AFP, affirmant que "la situation devrait être rétablie ce matin". Depuis 5 heures, les retards oscillent entre 20 minutes et une heure sur certains trains au départ de Montparnasse. Les trains de 8h33 et 8h37 en provenance de Poitiers ou La Rochelle accusaient eux 40 minutes de retard à l'arrivée et jusqu'à 2h30 pour le 9h57 et le 10h52 de Bordeaux, le 10h52 de Toulouse ou encore le 11h19 de Brest.

Des compensations pour les voyageurs

La circulation des TGV n'a pas été interrompue vendredi soir et une partie du trafic a été détournée sur une ligne classique, mais les retards se sont accumulés à partir de la fin d'après-midi au départ de Paris-Montparnasse à destination de l'ouest de la France. "Les derniers trains sont partis de Montparnasse vers minuit", a souligné la SNCF samedi, ajoutant qu'"aucun train n'a été annulé".

La panne a été causée par la foudre "tombée sur des équipements de la ligne entraînant plusieurs dérangements d'installations de signalisation", au sud de Massy, dans l'Essonne, selon la SNCF. "Pour l'ensemble des voyageurs", SNCF Voyageurs appliquera "les mesures commerciales habituelles" de compensations, tout en indiquant que des mesures "supplémentaires sont à l'étude".