La SNCF et la Deutsche Bahn s’associent pour créer une nouvelle ligne directe à grande vitesse entre Paris et Berlin

SNCF Voyageurs et Deutsche Bahn ont annoncé le lancement d’une nouvelle liaison ferroviaire directe entre Paris et Berlin, sans changement, indique SNCF Voyageurs dans un communiqué mardi 24 septembre. Cette nouvelle ligne reliera quotidiennement et directement les centres-villes des deux capitales. La liaison se fera à grande vitesse, une première dans l’histoire ferroviaire entre les deux pays.

À partir du 16 décembre 2024, le train à grande vitesse ICE de la Deutsche Bahn permettra de rejoindre Berlin depuis la gare de l’Est à Paris en environ huit heures, avec un arrêt en gare de Strasbourg, mais aussi dans les gares allemandes de Karlsruhe et Francfort Sud.

Des billets dès 59 euros

Il n'y aura qu'un départ par jour de part et d'autre du Rhin, à 9h55 depuis la gare parisienne et à 11h54 depuis la gare allemande. Les billets seront mis en vente à partir de 59 euros en seconde classe et 69 euros en première classe dès le 16 octobre.

Avec cette nouvelle offre entre Paris et Berlin, le nombre de liaisons quotidiennes entre l'Allemagne et la France passe de 24 à 26, représentant plus de 320 000 places supplémentaires par an. "Cette création de liaison est une preuve concrète de l'amitié franco-allemande", se félicite Alain Krakovitch, le directeur général de SNCF Voyages.