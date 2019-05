La RATP ouvre une enquête interne après qu'un chauffeur de bus a été accusé de refuser l'accès à une femme en jupe

Un appel à témoins a été lancé pour recueillir tous les témoignages utiles, selon un communiqué commun d'Elisabeth Borne et de Marlène Schiappa.

La RATP a ouvert une enquête interne après qu'un chauffeur de bus a été accusé d'avoir refusé l'accès à une passagère à cause de la longueur de sa jupe, annoncent samedi 4 mai la ministre des Transports, Elisabeth Borne, et la secrétaire d'Etat chargée de la lutte contre les discriminations, Marlène Schiappa. La régie des transports parisiens "auditionnera le chauffeur concerné dans les plus brefs délais et a contacté l'auteur du signalement", précisent-elles dans un communiqué commun. "Un appel a témoins a également été lancé afin de recueillir tous les témoignages utiles", poursuivent-elles.

En réponse à un tweet de la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse, la RATP avait confirmé dès vendredi avoir "engagé une vérification" à la suite d'un signalement sur cette affaire. "Le conducteur va être entendu très vite. S'il s'avère que ces faits, tout à fait contraires aux valeurs de la RATP, sont avérés, les sanctions appropriées seront prises", a indiqué la régie des transports parisiens.