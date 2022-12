La Commission européenne valide la suppression des vols intérieurs en France lorsqu'un trajet de moins de 2h30 est possible en train

L'exécutif de l'Union européenne avait ouvert une enquête sur le sujet en 2021.

La Commission européenne a validé la mesure française de suppression des vols intérieurs lorsqu'un trajet en train de moins de deux heures et demie est possible, selon une décision publiée vendredi 2 décembre au Journal officiel de l'Union européenne. L'exécutif européen avait ouvert une enquête sur le sujet en 2021, après un recours de certains aéroports français. Cette mesure, disposition emblématique de la loi climat de 2021, devra être réexaminée au bout de trois ans et s'appliquer aussi aux vols de correspondance, précise le texte.