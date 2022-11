L'espace aérien au-dessus de la Méditerranée fermé pendant une heure en raison des risques de retombées de débris d'une fusée chinoise

Le survol de la mer a été fermé entre 9h30 et 10h30 vendredi en France. Des retards sont à prévoir, prévient la direction générale de l'aviation civile.

Les avions ont dû temporairement rester au sol. L'espace aérien au-dessus de la mer Méditerranée a été fermé pendant une heure, vendredi 4 novembre dans la matinée, en raison des risques de retombées de débris d'une fusée chinoise sur cette zone. "La France a décidé de fermer son espace aérien situé au sud de la Corse de 9h30 à 10h30", a ainsi annoncé sur Twitter la direction générale de l'aviation civile (DGAC), ce qu'a confirmé à France Télévisions le ministère des Transports.

Alors que l'espace aérien a rouvert, "de possibles retards sont à prévoir", a également annoncé la DGAC. Contactée, elle explique que cette fermeture a été décidée alors que les débris de la fusée chinoise Long March 5B menaçaient de retomber dans la Méditerranée.

"L'Espagne et le Portugal ont aussi été concernés par cette fermeture", précise à franceinfo la DGAC, qui explique que les débris ont finalement terminé leur course dans l'hémisphère Sud. Des retards ont ainsi été constatés dans plusieurs aéroports espagnols, ainsi qu'à Bastia et Ajaccio.