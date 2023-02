Infographies Que cache le chiffre record de 12,1% de voitures électriques vendues en Europe ?

La part des véhicules électriques dans les ventes de voitures neuves a augmenté en 2022, sans remettre en cause la domination du véhicule thermique dans le parc automobile européen.

Il n'y a jamais eu autant de voitures électriques neuves vendues en Europe. L'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) a annoncé, mercredi 1er février, que les véhicules à batteries avaient représenté 12,1% des ventes dans l'Union européenne en 2022. Une hausse de trois points par rapport à l'année précédente, dans un contexte où le nombre de voitures neuves vendues diminue. En 2035, la vente de véhicules thermiques neufs, y compris les hybrides non rechargeables (HNR) et hybrides rechargeables (HR), sera interdite dans l'UE pour limiter le réchauffement climatique, provoqué par la combustion d'énergies fossiles comme le pétrole.

"Ce sont les règles européennes sur les émissions moyennes des véhicules neufs qui fonctionnent. Vendre de l'électrique est un des meilleurs moyens de respecter les objectifs pour les constructeurs. On observe que les publicités se sont réorientées et c'est tant mieux", analyse Mathieu Chassignet, ingénieur spécialiste des mobilités durables, pour franceinfo.

Le thermique domine toujours

Ces chiffres ne doivent cependant pas masquer la réalité du parc automobile européen. "La part des voitures électriques augmente progressivement, mais elle reste très faible, au niveau français comme européen", nuance Aurélien Bigo, chercheur spécialiste de la transition énergétique des transports.

Il souligne également que le renouvellement du parc automobile se fait encore "massivement avec des véhicules thermiques" en France et en Europe. Selon les chiffres du ministère de la Transition écologique, les voitures électriques représentaient 1% du parc automobile français au 1er janvier 2022.

Des voitures trop grosses et trop chères

Au-delà de cette électrification croissante, mais encore limitée, les deux spécialistes constatent que le marché automobile ne progresse pas sur les autres leviers de décarbonation. "Nous continuons à vendre des véhicules [neufs] de plus en plus gros. La part de marché des SUV augmente encore", relève Mathieu Chassignet (46% en Europe en 2021, selon l'ACEA). Dans un avis publié en 2022, l'Agence de la transition écologique (Ademe) explique que la voiture électrique est moins polluante que son homologue thermique sur l'ensemble de son cycle de vie – elle est polluante à produire, mais beaucoup moins à l'usage – à condition de rester légère.

"Sur le levier sobriété, cela ne va pas du tout dans le bon sens", abonde Aurélien Bigo, qui regrette qu'il n'y ait "aucune incitation des politiques publiques" pour des véhicules plus légers et plus sobres. L'enjeu n'est pas seulement écologique, il est aussi social. A l'heure actuelle, le prix de vente des voitures électriques est "beaucoup trop important pour la majorité des gens". Un véhicule électrique plus léger, donc moins grand et avec moins d'autonomie, serait aussi moins cher à l'achat.