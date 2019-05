Ile-de-France : le ticket de transport sur mobile sera disponible fin septembre

L'initiative sera disponible dans un premier temps sur smartphone Samsung et pour les abonnés Orange.

Une nouvelle étape vers la fin du ticket de métro. Ile-de-France Mobilités va lancer fin septembre les tickets dématérialisés, a annoncé vendredi 17 mai la présidente de l'autorité régionale des transports, Valérie Pécresse, à l'occasion du salon VivaTech. L'intiative concernera les abonnements et tickets et sera disponible dans un premier temps sur smartphone Samsung ainsi que pour les abonnés Orange.

Le service permettra, par validation via la technologie NFC (sans contact entre la borne et l'appareil) de valider ses titres de transport pour emprunter l'ensemble du réseau RATP et SNCF dans la région parisienne, via une application sur laquelle les voyageurs pourront acheter tickets, en carnet ou à l'unité, ou abonnement. Cette nouvelle offre entre dans l'objectif d'Ile-de-France Mobilités, annoncé en 2016, de faire disparaître le ticket de métro en carton d'ici 2021 et de favoriser l'émergence d'alternatives numériques.

Une expérimentation satisfaisante

"Grâce à ce nouveau service, finie l'attente devant l'automate en gare ou en station pour recharger son passe Navigo ou acheter ses tickets, l'achat et la validation du titre de transport seront possibles depuis tous les téléphones mobiles compatibles", a déclaré dans un communiqué Valérie Pécresse, qui est aussi présidente de la région Ile-de-France.

Dans un premier temps, une quinzaine d'appareils de Samsung, des gammes Galaxy A, Galaxy S et Galaxy Note, offriront ce service, qui sera aussi disponible pour les abonnés de l'opérateur Orange disposant d'un smartphone Android muni de la technologie NFC. Les appareils ont également intégré un élément permettant la validation et le contrôle des titres de transport même si le smartphone est éteint ou n'a plus de batterie.

Le service a été testé, sous le nom Navigo Lab, auprès de 3 500 utilisateurs volontaires, sur tous types d'appareils, depuis l'automne dernier par Ile-de-France Mobilités qui estime que 80% des utilisateurs se sont dit satisfaits, 88% d'entre eux souhaitant continuer à l'utiliser.