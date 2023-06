Ile-de-France : de fortes perturbations attendues dans les transports publics cet été

Cinq lignes de RER, sept lignes de train, neuf lignes de métro et quatre lignes de tramway seront particulièrement touchées par ces "travaux conséquents".

Il ne sera pas aisé de se déplacer à Paris cet été. "Des travaux conséquents" vont perturber jusqu'à fin août les transports publics de la région parisienne : cinq lignes de RER, sept lignes de train, neuf lignes de métro et quatre lignes de tramway seront particulièrement touchées, ont annoncé mardi 6 juin les différents acteurs concernés. Ces travaux seront plus conséquents que d'habitude afin de préparer l'été 2024 et les Jeux olympiques de Paris.

La ligne B du RER sera la plus affectée, avec notamment une interruption sur l'axe nord du 12 au 14 août, entre Paris-Nord et Mitry-Claye, ce qui coupera l'accès à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Sur l'axe sud, différents tronçons seront fermés à des dates variables, avec en particulier une coupure de Fontaine-Michalon à Massy-Palaiseau du 14 au 21 juillet et du 5 au 20 août, pour le remplacement de deux ponts.

De nombreuses lignes partiellement fermées

La ligne du RER A sera, elle, fermée du 5 au 20 août entre Cergy-Le Haut et Conflans-Fin d'Oise ainsi que du 9 au 18 août entre Nation et Val-de-Fontenay et Nation et Fontenay-sous-Bois. Côté RER C, la ligne sera notamment fermée du 15 juillet au 26 août entre Pont de Rungis et Massy-Palaiseau.

Les travaux d'été toucheront aussi les RER D et E, ainsi que les trains de banlieue H, K, J, L, N et P. Des services de bus de substitution pourront être mis en place. Dans le métro, les chantiers toucheront à différents degrés les lignes 4, 5, 6, 7, 12, 13 et 14. La ligne 7 sera entièrement fermée du 13 au 18 juillet entre La Courneuve et Gare de l'Est. Les lignes de tramway seront également concernées par les travaux avec des fermetures de stations prévues sur le T1, le T2, le T3a et le T3b.