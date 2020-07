"Vol neutre en CO2" : la petite mention d'Air France qui fait tiquer des scientifiques

Des experts ont critiqué le mésusage de la notion de compensation carbone mise en avant par la compagnie aérienne lors de la réservation de vols.

Petit rappel à l'ordre pour Air France. La compagnie aérienne est pointée du doigt pour une petite inscription que l'on peut lire, sous le moteur de recherche de vols de la compagnie, lorsqu'on y sélectionne, par exemple, un aller simple Paris-Nantes. "Vol neutre en CO2", est-il indiqué, en petits caractères, sur le site. Un message qui minimise l'impact sur l'environnement du trajet en question, a dénoncé sur Twitter l'entrepreneur Gilles Babinet, dimanche 26 juillet.

Si on créait un prix du greenwhasing @airfrance le remporterait haut la main. Ça donne envie d'appeler au boycott. pic.twitter.com/60kRU9Cuc7 — Gilles Babinet (@babgi) July 26, 2020

Pour soutenir cette affirmation, Air France se fonde sur le principe de la compensation de ses émissions de gaz à effets de serre. Concrètement : l'entreprise finance des projets visant à supprimer ou à stocker la même quantité de CO2 que celle émise par ses activités.

"Cela flirte avec le greenwashing"

Sur les réseaux sociaux, cette communication a fait réagir certains internautes, dont des chercheurs et experts du climat, qui l'estiment inexacte. Parmi eux, la climatologue Valérie Masson-Delmotte, qui a estimé, lundi 27 juillet, que cette mention "flirte avec le greenwashing", cette pratique qui consiste à se donner, à tort, une image d'entreprise écoresponsable.

Merci de communiquer + clairement l'impact climat aux usagers, de mieux expliquer les potentiels et limites de vos actions de compensation, et d'éviter l'utilisation de la notion de "neutralité carbone" qui flirte ici avec le #greenwashing (6/6)https://t.co/P4TXQJ0Zc0 — Val. Masson-Delmotte (@valmasdel) July 27, 2020

Sur le site d'Air France, on pouvait lire, jusqu'à jeudi 29 juillet, que le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) "soutient" ce système et encourage ce type d'action. Une information erronée, selon Valérie Masson-Delmotte, présidente du groupe numéro 1 cette organisation : "Le GIEC n'émet aucune recommandation, il ne soutient aucune des actions listées par Air France."

La notion de neutralité carbone #GIEC implique que chaque émission de CO2 dans l'atmosphère soit effacée par une élimination de la même quantité de CO2, retirée de l'atmosphère et stockée de manière durable ("émissions négatives") (2/6)



Source, glossaire https://t.co/WCK20OrM1S pic.twitter.com/tb3hvskENd — Val. Masson-Delmotte (@valmasdel) July 27, 2020

Des efforts pour compenser les émissions de CO2

Air France a pourtant bien mis en place des actions pour compenser ses émissions de CO2. Pour créer des "émissions négatives", la compagnie explique ainsi qu'elle participe à une dizaine de projets visant à planter ou replanter des arbres, notamment au Kenya. "Encore faut-il savoir à quoi est destiné le projet financé par l’entreprise ? Lorsque l’on plante un arbre, il stocke du CO2 : s’il sert à la construction, alors le CO2 est stocké pour une longue période, s'il est coupé, pour chauffer par exemple, alors il relâche son CO2. Et si on coupe sans replanter, le bénéfice est vite perdu", rappelle Valérie Masson-Delmotte.

D'autres projets listés par Air France visent à empêcher ou à ralentir la déforestation, notamment au Brésil. Mais pour les spécialistes, si l'initiative est louable, elle n'a pas pour effet de contrebalancer les émissions de CO2 par des émissions négatives.

Les projets de déforestation évitée, au mieux, évitent des émissions mais ne sont pas des émissions négatives (comme le serait de la reforestation/afforestation, si les conditions de mise en oeuvre sont bonnes). (4/9) — Celine Guivarch (@CelineGuivarch) July 28, 2020

Dans la liste des projets soutenus, on trouve aussi un projet de développement d'énergies à basses émissions de carbone en Inde. Des initiatives qui n'entrent pas dans la notion de compensation carbone, rappelle Valérie Masson-Delmotte, car elles ne créent pas d'émissions négatives.

Par ailleurs, la climatologue rappelle que l'empreinte écologique de l'activité aérienne ne se limite pas à la consommation des avions lors d'un vol. "L'impact du transport aérien sur le climat ne s'arrête pas à la dépense de carburant. Les aéroports ont, par exemple, un coût environnemental important, et les avions laissent dans leur sillage des traînées de carburant et de vapeur d'eau qui vont se condenser en haute atmosphère. Ces traînées ont un impact, petit mais significatif, sur le réchauffement climatique."

Pour "une communication sincère"

"L'idée, ce n'est pas de taper sur les transporteurs aériens", assure la climatologue, qui tient à rappeler qu'Air France a une des flottes "parmi les plus efficaces énergétiquement". "On a besoin qu'ils continuent à avancer dans la bonne direction, on a besoin qu'ils investissent dans la recherche et le développement pour réduire leur impact sur l'environnement." Mais la communication de l'entreprise pose problème. "En affichant cette mention, les voyageurs peuvent avoir l'impression que leur déplacement n'a aucun impact sur le climat, ce qui n'est pas vrai. C'est une façon de s'acheter bonne conscience. Sur ces sujets-là, il faut respecter le principe de communication sincère", estime-t-elle.

Mardi 28 juillet, Air France a répondu à l'interpellation de Valérie Masson-Delmotte sur Twitter. Se bornant à commenter la référence erronée au "soutien" du GIEC aux initiatives de compensation carbone, l'entreprise a indiqué avoir supprimé cette indication.

Bonjour Valérie, nous avons bien lu votre message, la référence au GIEC sur notre site va être modifiée afin d’y apporter plus de clarté.

Air France inscrit ses actions environnementales dans une démarche d’ouverture et de dialogue avec l’ensemble des experts du secteur. 1/2 — Air France FR (@AirFranceFR) July 28, 2020

Elle n'est, en revanche, pas revenue sur l'utilisation de la mention "vol neutre en CO2" dans son moteur de recherche, qui porte toujours cette mention au moment de la publication de cet article. Sollicité par franceinfo, Air France n'avait pas, mercredi 29 juillet, répondu à nos questions.