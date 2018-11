Un vol Air France, interdit d'espace aérien russe, obligé de faire demi-tour

La compagnie aérienne évoque un bug informatique et cherche à comprendre les raisons de ce demi-tour.

"Je n'avais jamais entendu ça, les autres passagers non plus". Un vol Air France qui devait effectuer la liaison entre Paris et Ho Chi Minh ville (Vietnam) a été obligé de faire demi-tour, jeudi 1er novembre, faute d'autorisation pour pouvoir survoler l'espace aérien russe, rapporte la compagnie à franceinfo, confirmant une information d'Europe 1.

L'avion a décollé de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulles à 13h10 sans problème, mais au bout de quelques heures "le capitaine nous annonce que l'on n'avait pas l’autorisation de survoler une partie du territoire russe, et que l’on rentrait à Paris", raconte une passagère à Europe 1. "Et je dois avouer que le responsable a confirmé qu'il n'avait jamais vu ça de toute sa carrière".

Malgré une tentative de se poser à Varsovie (Pologne), l'avion est retourné à Paris, six heures après le décollage. Certains passagers ont été redirigés vers d'autres vols. De son côté, Air France évoque un bug informatique en pleine saison, où les catalogues de vols sont susceptibles de changer.