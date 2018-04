Grève à Air France : 70% des vols seront assurés mardi, selon la direction

Dans le détail, la compagnie aérienne anticipe le maintien de 55% de ses vols long-courriers et 80% de ses vols court-courriers.

franceinfo avec AFP et Reuters France Télévisions

Les perturbations continuent dans les airs. La compagnie aérienne Air France prévoit d'assurer "70% de ses vols" mardi 17 avril, pour la huitième journée du mouvement de grève lancé en février par une large intersyndicale qui réclame une hausse de 6% des salaires.

Dans le détail, la compagnie aérienne anticipe le maintien de 55% de ses vols long-courriers, 65% de ses vols moyen-courriers au départ et vers l'aéroport Charles-de-Gaulle, ainsi que 80% de ses vols court-courriers à l'aéroport d'Orly et en province. Des chiffres à peu près stables, par rapport au dernier jour de grève mercredi dernier. Trois autres jours de grève sont déjà programmés, les 18, 19, 23 et 24 avril.

La direction a proposé mardi 10 avril l'ouverture de négociations salariales pluriannuelles, ainsi qu'un doublement de la revalorisation prévue pour 2018, dans l'espoir de mettre fin au conflit.