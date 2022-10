Crash du vol Rio-Paris : le procès s'ouvre 13 ans après le drame

Air France et Airbus sont jugés pour homicide involontaire dans le procès du crash du vol Rio-Paris, qui s'ouvre, lundi 10 octobre, 13 ans après les faits. "Ce sont deux géants de l'aéronautique qui sont sur le banc des prévenus", explique le journaliste Thomas Cuny, en direct du tribunal judiciaire de Paris. On reproche à Air France et à Airbus un manque de transparence concernant des incidents de sonde, "ce petit appareil qui se trouve sur les carlingues et qui permet de calculer la vitesse. Ce soir-là, vraisemblablement, elles ont été défaillantes", détaille le journaliste.

228 personnes sont mortes dans l'accident

De plus, les pilotes n'étaient pas formés pour ce type d'accident. "Les familles de victimes, les parties civiles (…) attendent de savoir ce qu'il s'est passé, de connaître la chaîne des responsabilités", poursuit Thomas Cuny. Elles veulent ainsi savoir pourquoi le vol AF447 reliant Paris à Rio (Brésil) s'est écrasé le 1er juin 2009, tuant 228 personnes.