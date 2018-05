Conflit salarial : Air France prévoit de maintenir 75% des vols vendredi

Air France annonce jeudi qu'elle compte assurer 75% de ses vols vendredi, treizième jour de grève depuis fin février, contre près 85% jeudi.

Ce sera la treizième journée de grève à Air France pour les salaires, où plus d'un pilote sur cinq sera en grève. La direction de la compagnie aérienne prévoit d'assurer au total 75% des vols vendredi 4 mai. Le groupe aérien anticipe le maintien vendredi de 80% des vols long-courriers, autant de court-courriers à Orly et en province, et 65% des moyen-courriers au départ et vers Roissy-Charles-de-Gaulle.

[Mouvement social #AirFrance] Pour la journée du vendredi 4 mai, Air France prévoit d’assurer 75% de ses vols : https://t.co/QmTOF5qWIz



Pour vérifier le statut de son vol et connaître les mesures commerciales : https://t.co/S1rktUpZrn pic.twitter.com/vLIsjfjJRF — Air France Newsroom (@AFnewsroom) 3 mai 2018

Le taux d'annulation retrouve un niveau semblable aux journées de grève de février, mars et avril, après une amélioration constatée jeudi 3 mai avec "près de 85%" de vols maintenus, contre 70 à 75% jusqu'à présent.

Vendredi, 21,5% des pilotes seront en grève, selon les estimations de la direction, contre 18,8% jeudi. La mobilisation augmente donc d'une journée à l'autre, mais elle reste bien en-deçà des onze journées de grève menées entre le 22 février et le 24 avril. A titre de comparaison, ils étaient environ 33% à cesser le travail au premier jour du mouvement et 27% encore le 24 avril.

Fin de la consultation sur le projet d'accord salarial vendredi

Concernant les autres catégories de personnel, la direction estime le taux de grévistes pour vendredi à 17,1% pour les navigants commerciaux (stewards, hôtesses, chefs de cabine) et 12,5% pour les agents au sol.

La treizième journée de grève pour les salaires vendredi, à l'appel de onze syndicats de tous métiers, coïncide avec la fin de la consultation lancée par le président d'Air France, Jean-Marc Janaillac, sur un projet d'accord salarial. Le vote, dont les résultats seront connus après 18 heures, porte sur un texte prévoyant "des augmentations générales de salaire de 7% sur 4 ans, s'ajoutant aux augmentations individuelles" de 2018 à 2021, selon la direction. L'intersyndicale réclame toujours 5,1% d'augmentation dès 2018.