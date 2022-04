Avion : les prix des billets s’envolent

C. de la Guérivière, A. Gaucher, F. Dairaux, F. Pairaud

Les conséquences de la guerre en Ukraine pèsent sur les vacances. Le prix du kérosène flambe, entraînant des répercussions sur les prix des billets d’avion. Les long-courriers sont les plus impactés.

Des billets d’avion dont les tarifs s’envolent. A Orly (Val-de-Marne), samedi 23 avril, les voyageurs ne cachent pas leur exaspération. En un an, les prix des vols au départ de la France vers l’étranger ont augmenté en moyenne de 6,1 %, +13,5 % pour les vols vers l’Outre-mer. Contacté par France Télévisions, Air France justifie l’augmentation des services par la hausse des prix du carburant : "La situation avec l’Ukraine a entraîné une forte augmentation du prix du pétrole et donc du kérosène (…) il représente entre 20 et 30 % de nos coûts."

Rembourser le crédit contracté pendant la crise sanitaire

Il y a une autre explication, liée à la crise sanitaire selon Xavier Tytelman, consultant aéronautique : "Pour survivre, les compagnies aériennes ont dû emprunter des milliards et des milliards d’euros, sauf que cet argent elles vont devoir commencer à le rembourser, donc logiquement elles augmentent aussi leurs tarifs pour pouvoir survire et rembourser leur crédit". Autre facteur de la hausse des prix : l’obligation d’utiliser 1% de carburant durable qui permet une baisse des émissions de CO2. Ce carburant est aujourd’hui quatre à huit fois plus cher que le kérosène conventionnel.