Aviation : le retour des vols vers les États-Unis, une bonne nouvelle pour les compagnies

Depuis lundi 8 novembre, des millions de touristes peuvent enfin se rendre aux États-Unis, qui ont décidé de la réouverture de leurs frontières. Une date importante également pour les compagnies aériennes desservant le pays, comme le rappelle Paul-Luc Monnier, journaliste France Télévisions sur le plateau du 12/13 de France 3. "En temps normal, les États-Unis, ce sont 244 millions de passagers internationaux chaque année, 1,8 million vols", détaille-t-il. Pour des compagnies comme Air France-KLM, les vols à destination de l'Amérique du Nord représentent près de 40% du chiffre d'affaires long-courrier du groupe.

Plus de vols entre la France et les États-Unis

La crise liée au Covid-19 a fait énormément de dégâts au niveau du nombre de passagers entre la France et les États-Unis, passant de 8,8 millions en 2019 à seulement 1,7 million en 2020. Les avions reprennent donc du service et font augmenter leur rythme : Air France proposera 35 vols par semaine à destination de New York et 17 vols pour Los Angeles. "Objectif pour la compagnie : 122 vols par semaine, contre 95 la semaine dernière", ajoute Paul-Luc Monnier. D'autres compagnies ont prévu d'augmenter leur nombre de vols.