Après sept jours de grève, Air France estime ses pertes à 170 millions d'euros

Air France présente une première facture de la grève. La direction de la compagnie aérienne a estimé, mardi 10 avril, avoir subi 170 millions d'euros de pertes liées au sept jours de mobilisation de ses employés. Onze syndicats de tous métiers appellent mardi et mercredi à deux jours de grève, pour réclamer 6% d'augmentation générale.

Air France prévoit qu'un avion sur quatre sera cloué au sol mardi 10 avril. Dans le détail, le groupe aérien anticipe le maintien mardi de 65% des vols long-courriers, 73% des moyen-courriers depuis et vers Roissy, et 80% des court-courriers à Orly et en région, précise le communiqué. Les syndicats appellent également à la grève les 17 et 18 avril, ainsi que les 23 et 24 avril. Ils ont déjà mené des journées d'action du même type les 22 février, 23 mars, 30 mars, 3 et 7 avril.