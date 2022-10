Air France : Son option "Environnement" accusée de greenwashing par des associations

Chaque jour, Air France opère près de 700 vols et transporte plus de 100 000 passagers. Pour réduire l’empreinte carbone de ces voyages, la compagnie propose à ses clients, depuis le début de l’année, des options payantes censées compenser leurs émissions de CO2.

Sur le site d’Air France, nous réservons un billet Paris New-York. Le prix de l’aller simple ce jour-là est de 1273 euros. Avant le paiement, une option “Environnement” nous est proposée avec plusieurs possibilités ; investir dans la reforestation, les carburants durables, ou même les deux. Pour cela, il faut payer entre 14,70€ et 356,50€ euros supplémentaires. Quelle que soit l’option choisie et le prix, un petit schéma nous indique que les 490 kilos de carbone émis par notre voyage seront totalement absorbés.

Capture d'écran de l'option "Environnement" sur le site d'Air France (L'OEIL DU 20 HEURES / FRANCE 2)

Une option "reforestation" à 14,70€

Parmi les projets de reforestation soutenus par Air France, il y a des plantations notamment au Togo, au Mexique, en Chine, mais aussi en France, en Eure-et-Loire par exemple. Officiellement là-bas, le projet a démarré il y a plus de 6 mois.

Pourtant sur cette parcelle, visiblement rien n’a encore poussé. Pas de quoi, donc, à court-terme, compenser les émissions de mon vol Paris New-York, selon Sylvain Angerand, ingénieur forestier : "Quand on plante un arbre, dans le meilleur des cas il va lui falloir plusieurs dizaines d’années pour pouvoir grandir. Pour absorber l’équivalent d’un vol Paris New-York par exemple il faudra donc 30, 40 ou 50 ans. Dire que l’on va planter des arbres revient à dire que l'on va régler le problème dans 50 ou 60 ans.”

Une option "carburants durables" à 356,50€

L’autre option proposée par Air France, à 356 euros, consiste à l’aider à acheter des carburants durables.Le problème, c’est qu’un moteur d’avion est certifié pour accueillir aujourd’hui, au maximum 50% de carburant vert. Insuffisant donc, à court terme, pour décarboner un vol selon Nicolas Jeulans, expert en carburants durables chez Safran. Selon lui, “on ne peut pas, en un claquement de doigts, dire que l’on va décarboner l’aviation dès demain. Pour l’instant, bien sûr, les volumes [de carburants durables] étant faibles, l’impact de réduction reste encore faible lui aussi.”

Des associations dénoncent du "greenwashing"

Il y a plusieurs semaines, une pétition a vu le jour. Des associations dénoncent les "arguments marketing trompeurs" d’Air France sur l’écologie, autrement dit du "greenwashing".

D'après Romain Morizot, ingénieur dans l'aéronautique et membre de l'association Les Ateliers ICARE : “On voit aujourd’hui que c’est un niveau au dessus. Là, vous avez un service qui est vendu et qui est mensonger et trompeur.”

De son côté, la compagnie aérienne, que nous avons contactée, se défend et assure ne pas mentir à ses usagers : "Notre démarche se veut la plus transparente possible. Quand on parle de réduction d’émissions, on ne parle pas de votre vol, mais des émissions de CO2 en général."

La compagnie assure par ailleurs qu’elle fera remonter les réclamations liées au manque de clarté de son option "Environnement".