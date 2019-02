Air France-KLM : l'entrée des Pays-Bas dans le capital est une manœuvre "surprenante, inamicale et contestable", juge Bercy

L'Etat néerlandais a annoncé détenir 12,68% de participations dans le capital du groupe, et se rapproche des 14,3% de la France.

L'entrée de l'Etat néerlandais au capital d'Air France-KLM est une manœuvre "surprenante, inamicale et contestable", juge une source au ministère de l'Economie et des Finances, contactée mercredi 27 février par franceinfo. L'initiative de l'Etat néerlandais est également vue comme "perturbatrice pour les actionnaires, les investisseurs et les salariés", toujours selon cette source à Bercy.

Le gouvernement néerlandais a annoncé une prise de participation de l'Etat à hauteur de 12,68% dans Air France-KLM. La Haye a déjà dit avoir pour objectif d'arriver à une position équivalente à celle de l'Etat français qui détient 14,3% du groupe.

La France conserve un droit de vote double

La France conserve un avantage indéniable : même si l'Etat néerlandais atteignait les 14,3% de participation de l'Etat français, celui-ci dispose d'un droit de vote double.

L'action Air France-KLM est en chute libre mercredi à la Bourse de Paris après l'entrée surprise de l'Etat néerlandais au capital du groupe aérien à hauteur de 12,68%. En milieu de matinée, l'action de la compagnie aérienne s'est effondrée de 13,59% à 11,01 euros. Le conseil d'administration d'Air France-KLM se réunit mercredi.

L'Etat néerlandais est irrité par la mainmise du nouveau patron d'Air France-KLM sur son fleuron national. Pieters Elbers, PDG de KLM, vient de sauver de justesse sa place et Ben Smith, directeur général du groupe Air France-KLM, a exigé une place au conseil de surveillance, qui avait été refusée à tous ses prédécesseurs. Et le Canadien a revu la gouvernance de l'alliance, prônant plus de synergies. Autant de signaux inquiétants pour les Pays-Bas.