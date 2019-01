VIDEO. "Gilets jaunes" : une grenade explose dans une foule calme à Tours, un homme amputé

Samedi 1er décembre, les "gilets jaunes" manifestent dans les rues de Tours (Indre-et-Loire). Parmi eux, Ayhan P., un ouvrier de 52 ans. Ce syndicaliste se "trouve à 50 mètres au moins de la ligne des forces de l'ordre", dans un endroit "calme", quand "un projectile" arrive à ses pieds. "J’étais persuadé que c’était du gaz lacrymogène, sinon je n’y aurais jamais touché. Je l’ai ramassée de la main droite et elle a explosé."

Le projectile s'avère être une grenade explosive Gli-F4, selon Libération, qui a recueilli le témoignage et qui a mis en ligne cette vidéo. La victime est rapidement hospitalisée et amputée. Un mois plus tard, "ils ont dû recouper un bon morceau", en raison d'une nécrose, selon Ayhan P. Une plainte a depuis été déposée par l'avocat du manifestant, qui dénonce les conditions d'utilisation de cette munition. Une enquête a été ouverte par le parquet de Tours et confiée à l’IGPN, la police des polices.