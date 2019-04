VIDEO. "Gilets jaunes" : 227 personnes interpellées après une journée sous tension à Paris

Après plus de cinq mois de mobilisation, des milliers de "gilets jaunes" sont redescendus dans la rue samedi 20 avril. La journée a été marquée par un regain de tension à Paris avant les réponses d'Emmanuel Macron au grand débat, attendues jeudi.

Selon le ministère de l'Intérieur, le nombre de manifestants a reculé sur l'ensemble du pays (27 900 contre 31 100 la semaine précédente) mais a quasiment doublé dans la capitale (9 000). Selon leurs estimations, les "gilets jaunes" ont comptabilisé plus de 100 000 manifestants en France.

178 personnes placées en garde à vue

Réunies pour lancer un nouvel "ultimatum" à Emmanuel Macron, plusieurs milliers de personnes ont marché à Paris au départ de Bercy, dans le sud-est de la capitale, sous un grand soleil. Les premières échauffourées ont éclaté en début d'après-midi près de Bastille, avant de se concentrer sur la place de la République, point d'arrivée du cortège. Pendant l'après-midi, la place a été régulièrement plongée dans un nuage de gaz lacrymogènes tandis que des manifestants jetaient bouteilles et autres projectiles en direction des forces de l'ordre. Plusieurs enseignes ont été vandalisées, ont constaté des journalistes sur place.

Amplifiant le climat de tension, certains manifestants ont crié "Suicidez-vous, suicidez-vous" aux forces de l'ordre, alors que la police est touchée par une vague de suicides sans précédent. "Honte à ceux qui se sont livrés à une telle ignominie", a twitté le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

Après plusieurs heures de face-à-face tendu, le rassemblement se dispersait lentement vers 19 heures sur la place de la République où la circulation automobile avait repris. La police a procédé à Paris à 227 interpellations et à plus de 20 500 contrôles préventifs, selon la préfecture. A 19 heures, 178 personnes avaient été placées en garde à vue dans la capitale, dont six mineurs, selon le parquet.