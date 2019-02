"'Vécu' c'est fini" : le fondateur du média amateur dédié aux "gilets jaunes" arrête son activité et se retire du mouvement

Le jeune homme estime ne pas recevoir la reconnaissance lui permettant de continuer à s'engager pour la défense des victimes de violences policières.

"J'arrête 'Vécu' et je disparais du mouvement car je suis écœuré". Le fondateur de "Vécu", Gabin Formont, annonce sur Facebook la fin du média dédié aux "gilets jaunes", samedi 2 février. "Je m'étais donné un rôle : aider les gens qui se faisaient massacrer pour rien, ça m'a épuisé, ça a pris toute la place dans ma vie", explique le jeune homme de 28 ans, qui assure s'être fait "craché à la gueule" et avoir été "éjecté" de la manifestation parisienne du douzième samedi de mobilisation.

"Je n'irai plus dans les manifestations, je vais rester loin de tout ça", promet aussi le fondateur de "Vécu", dont la page Facebook compte plus de 42 000 abonnés. "Je vais laisser les stars du mouvement s'occuper des blessés", assure-t-il aussi. Et d'ajouter : "ça va mal se terminer, il n'y a pas l'intelligence autour pour que ça se passe bien".