Tourisme : le taux d'occupation dans les hôtels parisiens en baisse de 3% en décembre à cause des manifestations des "gilets jaunes"

Après un mois de décembre difficile, la prévision pour le premier trimestre 2019 est en décroissance de -1% à -2%, a expliqué à France Bleu Paris l'adjoint à la mairie de Paris chargé du tourisme.

Les manifestations des "gilets jaunes" ont fait fuir les visiteurs et le taux d'occupation des hôtels a baissé de 3% en décembre, a indiqué lundi 14 janvier sur France Bleu Paris, Jean-François Martins, adjoint à la mairie de Paris chargé du dossier. Cependant, dans son ensemble l'année 2018 a été exceptionnelle pour le tourisme. En décembre 2018, "le taux d'occupation des hôtels aurait dû être aux environs de 80%, on est passé sous la barre des 80% et la prévision pour les trois premiers mois de l'année 2019 est en décroissance de -1% à -2%."

L'image de Paris dégradée

Les années 2017 et 2018 auraient dû permettre aux hôteliers de "retrouver de l'air, de faire remonter le chiffre d'affaires, donc leur capacité à investir pour, en particulier, entretenir les hôtels", a estimé Jean-François Martins.

Le secteur du commerce a énormément payé ces week-ends de manifestations de "gilets jaunes", selon l'adjoint au tourisme. L'image de Paris n'est plus aussi bonne et les fermetures, notamment sur les Champs Elysées ou des Grands Boulevards, ont freiné la dynamique.

Il faudra attendre encore un peu pour la retrouver. Le retour à la normale est plutôt prévu pour le mois de mars 2019 pour les réservations "à condition que ne se déroulent pas chaque samedi les mêmes images que celles qu'on a connues", prévient Jean-François Martins.