"Gilets jaunes" : "Si leur vie ou celle des personnes qu'ils défendent est menacée", les militaires pourront "aller jusqu'à l'ouverture du feu"

Plusieurs milliers de soldats seront mobilisés, samedi 23 mars, devant plusieurs sites officiels pour la manifestation des "gilets jaunes". Cette présence de l'armée divise la classe politique, mais aussi les militaires. Certains disent "on ne sait pas faire, on n'a pas la formation et on n'a pas les armes" pour faire du maintien de l'ordre. Le gouverneur militaire de Paris répond, vendredi sur franceinfo, que "les ordres seront suffisamment clairs pour qu'ils n'aient pas d'inquiétude à avoir". Le général Bruno Leray indique également que "Les consignes des soldats sont fixées de manière rigoureuse".

Les militaires de la force Sentinelle "sont soumis au même cadre légal que les forces de sécurité intérieure", précise le général Bruno Leray. Face aux différentes menaces, les soldats "ont différents moyens d'action pour faire face". Les militaires pourront même "aller jusqu'à l'ouverture du feu (...) si leur vie est menacée ou celle des personnes qu'ils défendent".

Toutefois, le gouverneur de Paris précise toutefois qu'"ils donnent des sommations. C'est arrivé par le passé, au Louvre ou à Orly. Ils sont parfaitement à même d'apprécier la nature de la menace et d'y répondre de manière proportionnée".

