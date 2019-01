Réveillon : la fête sur les Champs-Élysées

Près de 300 000 personnes réunies pour célébrer ensemble le passage à la nouvelle année. À minuit, une immense clameur s'élève des Champs-Élysées (Paris). Partout, une ambiance de fête. Même si l'alcool n'était pas autorisé sur l'avenue, certains ont réussi à déjouer l'interdiction pour trinquer à la nouvelle année. "Je souhaite que tous les êtres humains puissent vivre ensemble et ne plus s’entretuer, ce serait super", voilà les vœux d'un des passants. Les touristes sont venus du monde entier pour voir un spectacle son et lumière qui a duré 30 minutes.

200 "gilets jaunes" venus faire la fête

"On s'est marié en décembre et nous sommes venus à Paris pour célébrer Noël, notre lune de miel et le Nouvel An", explique un couple. 200 "gilets jaunes" se sont glissés parmi la foule, venus pour faire la fête sans oublier leur combat. Pour eux, l'année 2019 ne sera pas l'année du renoncement.

