VIDEO. Baisser les premiers taux, créer une nouvelle tranche... Les solutions pour baisser l'impôt sur le revenu

Comment diminuer l'impôt sur le revenu des classes moyennes ? La promesse du gouvernement s'élève à 5 milliards d'euros de baisse, plusieurs pistes sont alors à l'étude. Actuellement, le barème comporte cinq tranches, de 0% à 45%. Premier scénario sur la table : baisser les premiers taux d'imposition, ceux à 14% et 30% aujourd'hui. Autre possibilité : créer une tranche supplémentaire à 5% ou 10% par exemple. Mais les plus riches sont aussi concernés par ces tranches et pourraient profiter de ces baisses. Hors de question pour le gouvernement.

Application dès 2020

Un mécanisme est envisagé pour que les tranches de 41% et 45% restent stables. Selon Bercy, jusqu'à 16,7 millions de foyers pourraient voir leur impôt diminuer, en moyenne de 300 euros par an. Le gouvernement doit trancher d'ici la fin de l'été pour des baisses en vigueur dès le mois de janvier prochain.

Le JT

