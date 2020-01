VIDEO. Les caméras piétons des policiers sont-elles fiables et (surtout) sont-elles utilisées ?

Sur les réseaux sociaux, certaines vidéos font scandale, comme celle du 9 janvier dernier, où l’on voit un policier tirer à bout portant au LBD (lanceur de balles de défense) sur un manifestant. Pour connaître les circonstances de chaque tir de LBD, il y a un an, le ministre de l’intérieur avait donné une consigne claire. “J’ai demandé que dans toute la mesure du possible, les forces qui sont équipées de LBD, soient systématiquement équipées de caméras piétons”, exigeait Christophe Castaner. Les caméras piétons seraient la solution. Mais en maintien de l’ordre, sont-elles fiables et surtout sont-elles utilisées ?