Nathalie Arthaud (LO) : "Nos idées font du chemin"

"Ce qui me frappe, c'est de voir que même les partis qui prétendent combattre les idées du Rassemblement national mènent une politique antimigrants en expliquant que les travailleurs doivent se protéger", fulmine Nathalie Arthaud.

"Mais les travailleurs doivent se protéger des licenciements, des bas salaires et des fermetures d'entreprise", affirme la tête de liste du parti Lutte ouvrière aux élections européennes du 26 mai.

LO sera le seul parti d'extrême gauche anticapitaliste, le NPA ayant jeté l'éponge. "Les sondages me donnent 1% ou 1,5% des voix. C'est toujours bien plus que mes temps de passage à la télévision, y compris sur le service public", note-t-elle, en assurant : "Nos idées d'élection en élection cheminent, l'idée que les travailleurs doivent se battre par eux-mêmes, comme l'illustre le mouvement des "gilets jaunes".

"Colère profonde"

"Quel que le soit le devenir de ce mouvement, la colère est profonde et va continuer à s'exprimer, y compris dans les entreprises. Emmanuel Macron a une responsabilité essentielle, mais il faut remettre en cause cette classe capitaliste qui domine tous les grands groupes et prospère sur le dos du monde du travail", estime Nathalie Arthaud.



"Il n'y aura pas d'Europe sociale s'il n'y a pas de mobilisation puissante. L'argent existe. Un milliard d'euros ont été mobilisés pour Notre-Dame de Paris. Cet argent doit servir aux Ehpad, aux urgences hospitalières, à augmenter les salaires...", lance-t-elle.



42% des Français expriment un intérêt pour les élections européennes. "J'ai envie de dire aux ouvriers, retraités et chômeurs sans illusion que ce scrutin est le moyen de mettre en avant l'augmentation du smic, des retraites et une meilleure répartition du travail", conclut Nathalie Arthaud, porte-parole de LO.

