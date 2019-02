Montpellier : un adolescent de 12 ans arrêté avec un lance-pierre en marge de la manifestation des "gilets jaunes"

L'enfant a été interpellé alors qu'il visait un drone des forces de l'ordre.

À Montpellier, un adolescent de 12 ans a été arrêté avec un lance-pierre samedi en marge de la manifestation des "gilets jaunes", rapporte France Bleu Hérault dimanche 10 février de source policière. Il a été interpellé près de la préfecture, alors qu'il visait un drone des forces de l'ordre avec des projectiles.

L'adolescent a été conduit au commissariat, où il a passé plusieurs heures. Il habite avec son père et fait déjà l'objet de mesures de suivi dues à son comportement.

Le syndicat de policiers Alliance se dit choqué, indigné par la présence de ce "gamin" armé d'une fronde qu'il a utilisée dans "une manifestation dont on sait qu'elles sont de plus en plus violentes", a déclaré Rémy Alonso, le délégué départemental du syndicat, au micro de France Bleu. En tout, huit personnes ont été interpellées à Montpellier lors de la manifestation d'hier.