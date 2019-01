"Ma vision de votre pays a changé" : la crise des "gilets jaunes" ne passe pas inaperçue au Forum mondial économique de Davos

Les images des "gilets jaunes" en France n'ont pas échappé aux participants du Forum mondial économique, qui s'est ouvert mardi en Suisse.

"Les manifestations des 'gilets jaunes' ont été assez violentes. Ma vision de votre pays a changé", déclare Mukta Djoussy, dirigeante d’un cabinet de conseil indien, présente au Forum économique de Davos, qui s'ouvre mardi 22 janvier Suisse. Emmanuel Macron n'y participe pas cette année mais les échos de la colère sociale en France sont bien parvenus jusque dans la station helvétique.

Les images des "gilets jaunes" présentes dans les couloirs du Forum de Davos (Suisse) - un reportage d'Isabelle Chaillou --'-- --'--

Les manifestations entamées depuis le 17 novembre inquiètent vraiment Mukta Djoussy. "Je trouve que cela fait un peu peur. Je suis souvent venue à Paris pour le travail, et c’était l’un des pays les plus sûrs."

Maintenant je me sens plus en sécurité en Inde qu’à Paris, parce que vous êtes secoués par beaucoup de violences. C’est très choquant.Mukta Djoussy, à la tête d’un cabinet de conseil indien.à franceinfo

Un conseiller stratégique pour plusieurs multinationales a vu aussi ces scènes de violences. Certes, ce New-Yorkais n'inciterait pas ces grandes firmes à s’installer en France, mais pour deux autres raisons, "les impôts élevés, les 35 heures par semaine", mais "pas les 'gilets jaunes' d’un point de vue d’investisseur", dit-il.

Depuis l’Afrique du Sud et l’entreprise d’infrastructure et d’énergie de Katie Hill, on relativise également l’impact de la contestation sociale en cours sur l’attractivité de la France. "Investiriez-vous en France, ou au Royaume-Uni avec le Brexit, ou aux États-Unis avec le 'shutdown' et un dirigeant imprévisible ? lance-t-elle. Et je pourrais continuer la liste comme ça. C’est juste l’instabilité qui s’étend partout dans le monde."

Ce n’est pas pire en France qu’ailleurs.Katie Hill, chef d’entreprise d'Afrique du Sudà franceinfo

La France ne serait pas plus instable que le reste du monde. Pourtant aux yeux de Gita Gopinath, cheffe économiste du Fonds monétaire international (FMI), les "gilets jaunes" ont déjà un impact sur la croissance. "Les risques politiques sont vraiment importants. En France, nous avons revu nos prévisions de croissance à la baisse, légèrement, mais à cause des manifestations des 'gilets jaunes'", affirme Gita Gopinath, qui engage Paris à prendre la mesure de la contestation. "Je pense que les dirigeants doivent prendre immédiatement des mesures pour empêcher cette insatisfaction d’une partie de la société", déclare-t-elle.

C’est une vraie préoccupation à laquelle il faut s’attaquer.Gita Gopinath, cheffe économiste du FMIà franceinfo

En attendant des réponses politiques, les organisateurs de Davos tentent eux aussi d’apporter leurs solutions. Dans les couloirs de la réunion internationale, des affiches invitent à prendre de plus petites assiettes lors des cocktails pour lutter contre le gaspillage alimentaire. C'est la prise de conscience version Davos.