La synthèse du grand débat national sera présentée le 8 avril

Au total, il y a eu 10 000 réunions, 1,4 million de contributions en ligne et 16 000 "cahiers de doléances" déposés dans les mairies.

Que retenir du grand débat national ? Réponse le 8 avril. La synthèse des différentes contributions au grand débat, conçu comme une porte de sortie à la crise inédite des "gilets jaunes", sera présentée le 8 avril par les cinq garants en présence d'Edouard Philippe. "Il y aura une grande réunion de restitution faite par les garants et organisée autour du Premier ministre et du gouvernement le 8 avril", a annoncé Benjamin Griveaux lors du compte rendu du Conseil des ministres, mercredi 27 mars.

La première phase du grand débat, qui a été lancé le 15 janvier et qui a porté sur quatre thèmes (transition écologique, fiscalité-dépenses publiques, démocratie citoyenneté, organisation de l’Etat et services publics), s'est achevée le 14 mars. Elle s’est traduite par 10 000 réunions, 1,4 million de contributions en ligne et 16 000 "cahiers de doléances" déposés dans les mairies.

L'exercice s'est prolongé sous la forme de 14 "conférences thématiques" ces dernières semaines. Il donnera lieu à une discussion sans vote à l’Assemblée nationale la semaine prochaine, les 2 et 3 avril, avant un débat et un discours d'Edouard Philippe le 9 avril, préludes à la phase délicate des choix politiques qui s'annoncent décisifs pour le reste du quinquennat d’Emmanuel Macron.