La cote d'Emmanuel Macron remonte de 6 points, selon un sondage

Le pourcentage d'approbation du chef de l'Etat retrouve son niveau d'octobre 2018, avant la crise des "gilets jaunes".

Nouvelle embellie sondagière pour Emmanuel Macron. Le pourcentage de Français qui approuvent l'action du président de la République a encore remonté de 6 points en février, à 34%. Il retrouve son niveau d'octobre 2018 (33%) avant la crise des "gilets jaunes", contre 64% qui ne l'approuvent pas, selon un sondage Ifop Fiducial paru mardi 5 février.

La cote d'approbation du chef de l'Etat avait touché son plus bas en décembre, à 23%, avant de remonter déjà de 5 points en janvier, selon ce sondage pour Paris Match et Sud Radio. Les Français considèrent toujours à 74% que le président n'est pas proche de leurs préoccupations, désapprouvent sa politique économique (33% pour, 67% contre) et trouvent majoritairement (à 60%) qu'il ne renouvelle pas la fonction présidentielle. Ils jugent en revanche qu'il défend bien les intérêts de la France à l'étranger (à 54%).

Une progression portée par la droite et le centre

C'est auprès des sympathisants des Républicains (29%, +7) et du MoDem (52%, +14) que la proportion de sondés "satisfaits" d'Emmanuel Macron augmente le plus. A 34%, le président de la République rejoint le niveau d'Edouard Philippe (+1 point) alors que le Premier ministre affichait de meilleur scores que lui cet hiver. Le Premier ministre lui aussi retrouve sa cote d'avant la crise des "gilets jaunes" alors qu'il avait plongé à 26% en décembre.

Les Français estiment que c'est le Rassemblement national qui incarne le mieux l'opposition au président de la République, avec 38% de citations, contre 31% pour la France Insoumise et 19% pour Les Républicains. Les sujets les plus discutés par les Français ont été les "gilets jaunes", pour 74% d'entre eux, suivi du prélèvement à la source.

Enquête réalisée en ligne les 31 janvier et 1er février auprès de 1.006 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.