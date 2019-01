La CAF a enregistré 73 000 nouvelles demandes de prime d'activité depuis le 1er janvier

Depuis l'annonce de l'élargissement de la prime d'activité, les sites sont submergés de demandes de simulation. Depuis le 1er janvier, 100 000 dossiers ont été déposés et 73 000 validés par la CAF, six fois plus qu'il y a un an.

Les CAF croulent sous les demandes depuis l'annonce de l'élargissement de la prime d'activité. (VINCENT ISORE / MAXPPP)