INFO FRANCE BLEU. Loiret : trois "gilets jaunes" convoqués au tribunal pour l'incendie de la mairie de Bonnée

Les trois hommes, habitués des manifestations des "gilets jaunes", doivent être jugés vendredi 25 janvier, au tribunal correctionnel de Montargis.

Trois "gilets jaunes" sont convoqués vendredi 25 janvier devant le tribunal correctionnel de Montargis. Ils sont suspectés d'avoir incendié, en décembre 2018, la mairie de Bonnée (Loiret) selon les informations de France Bleu Orléans. Dans la nuit du 19 au 20 décembre, des pneus avaient été placés contre la porte d'entrée de la mairie et avaient enflammé une partie du bâtiment causant d'importants dégâts.

Deux hommes ont été interpellés dimanche 20 janvier, le troisième le lendemain après-midi. Ils sont âgés de 37, 31 et 21 ans, et sont tous les trois originaires du Loiret. L’un est auto-entrepreneur, les deux autres sont sans emploi. Selon le procureur de Montargis, ce sont des "gilets jaunes" habitués à manifester ces dernières semaines sur un rond-point de la commune de Bray-Saint-Aignan.

Ils voulaient s'attaquer à des symboles de l’État

C'est notamment grâce à la vidéosurveillance, ainsi qu'à des témoignages, que les enquêteurs sont remontés jusqu'à eux. Ils sont deux à avoir été placés en détention provisoire, le troisième sous contrôle judiciaire. Tous les trois disent avoir voulu s’attaquer à des symboles de l’État et ont reconnu les faits.

Très choqué par l’incendie qui a ravagé une partie de sa mairie, Michel Auger, le maire de Bonnée, sera présent vendredi au procès. "C'est inadmissible de voir des choses pareilles, on peut penser ce qu'on veut des revendications [des "gilets jaunes"] qui sont tout à fait justifiables, mais on ne peut cautionner des réactions pareilles, ça n'est pas possible", a-t-il indiqué à France Bleu Orléans.