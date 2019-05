Impôt sur le revenu : 95% des contribuables "paieront moins d'impôts" l'an prochain, assure Gérald Darmanin

Cette baisse d'impôts sera de l'ordre de "300 euros par foyer et par an" en moyenne, affirme le ministre de l'Action et des Comptes publics mercredi, dans un entretien au "Parisien".

Le ministre de l'Action et Comptes publics, Gérald Darmanin, arrivant à l'Elysée, le 29 mars 2019 à Paris. (MARIE MAGNIN / HANS LUCAS / AFP)