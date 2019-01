"Gilets jaunes" : un avocat placé en garde à vue à Nancy pour "incitation à la rébellion"

L'avocat, inscrit au barreau d'Epinal, a été placé en garde à vue pour avoir incité les manifestants à rompre le cordon de sécurité mis en place par la police.

Cette fois, il s'est retrouvé de l'autre côté. Un avocat a été interpellé et placé en garde à vue, samedi 12 janvier, pour "incitation à la rébellion" lors d'un rassemblement de "gilets jaunes" à Nancy (Meurthe-et-Moselle), a indiqué le parquet, dimanche 13 janvier.

Entre 40 et 100 personnes manifestaient dans le calme dans le centre-ville de Nancy quand "un individu extérieur au rassemblement criait aux manifestants qu'il était avocat et [les] incitait à rompre le cordon de sécurité" mis en place par les forces de l'ordre, a relaté le procureur François Pérain, confirmant une information de L'Est républicain.

Libéré après quelques heures

L'avocat, inscrit au barreau d'Epinal, les appelait aussi "à quitter les lieux en prétendant que la manœuvre effectuée par la police, visant finalement à intimer aux manifestants de ne pas circuler sur la voie publique, était illégale", a expliqué le procureur. Un mouvement de foule a eu lieu, "certaines personnes entreprenant notamment d'enjamber les barrières mises en place et allant au contact des policiers qui les repoussaient sans difficulté", a ajouté François Pérain.

Lors de sa garde à vue, l'avocat a contesté "avoir exhorté les manifestants à rompre le dispositif de sécurité". Il a cependant reconnu "s'être entretenu avec quelques manifestants et avec quelques membres des forces de l'ordre" et "avoir distribué des cartes professionnelles à cette occasion". Il a été libéré quelques heures après son interpellation mais la procédure a été transmise au parquet, qui prendra une décision sur les suites à donner.