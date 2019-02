"Gilets jaunes" : le Parlement européen adopte une résolution non contraignante pour dénoncer le recours aux lanceurs de balles de défense

Dans cette résolution, votée par 438 voix pour, 78 contre et 87 abstentions, les députés ont "dénoncé le recours à des interventions violentes et disproportionnées de la part des autorités publiques lors de protestations et de manifestations pacifiques".

La police fait usage de la force avec les balles de défenses LBD le 9 février à Paris, lors d'une manifestation des "gilets jaunes". (VALENTINE ZELER / HANS LUCAS / AFP)