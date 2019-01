DIRECT. Paris, Bourges... Les "gilets jaunes" se retrouvent pour un neuvième samedi de mobilisation

Ce qu'il faut savoir

Les semaines passent, mais les "gilets jaunes" maintiennent la pression. Alors qu'Emmanuel Macron s'apprête à ouvrir le grand débat national, mardi 15 janvier, les leaders du mouvement appellent à une neuvième journée d'action, samedi 12, à Paris et Bourges notamment. Une journée à suivre en direct sur franceinfo.

Deux cortèges prévus à Paris. Le cortège des "gilets jaunes" s'est élancé de Bercy dans le calme, a constaté une journaliste de franceinfo. L'une des figures du mouvement, Eric Drouet, a lancé un appel sur Facebook pour un défilé à Paris entre Bercy et l'Arc de triomphe. Déclarée auprès de la préfecture, la manifestation devrait s'élancer à 11 heures, pour arriver vers 17 heures à la place de l'Etoile. Un autre appel, lancé aussi sur Facebook, prévoit un rassemblement à la Défense, le quartier d'affaires situé aux portes de Paris.

Un défilé sous haute surveillance à Paris. Avant cela, la préfecture de police de Paris avait précisé que 24 personnes avaient été interpellées dans le cadre de cette nouvelle mobilisation. Près de 5 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans la capitale.

Une autre mobilisation à Bourges. Autres figures du mouvement, Priscillia Ludosky et Maxime Nicolle ont de leur côté organisé un évènement à Bourges (Cher), ville considérée comme le "centre de la France". Face à la crainte de violences, la préfète, Catherine Ferrier, a interdit la manifestation "à l'intérieur du périmètre du centre-ville de Bourges". Les manifestants sont cependant autorisés à se rassembler place de Séraucourt, à l'écart du centre historique.

Les gitans appelés à se joindre au mouvement. Dans une vidéo devenue virale, un membre de la communauté gitane met en garde le gouvernement en cas d'incarcération de Christophe Dettinger, le boxeur surnommé "le gitan de Massy" qui a frappé des gendarmes. "Si tu veux tous qu’on vienne samedi prochain ? Prends le garçon, ramasse le garçon !" lance-t-il. Un autre homme, dans une seconde vidéo, en appelle "au peuple gitan, manouche, yéniche pour qu’on se mobilise et qu’on monopolise Paris pour plusieurs jours". Christophe Dettinger a depuis été placé en détention provisoire.

80 000 policiers et gendarmes mobilisés. Craignant un samedi plus violent que les précédents, le gouvernement a prévu un très important dispositif de sécurité. Au total, "il y aura près de 80 000 agents des forces de l'ordre, dont près de 5 000 policiers et gendarmes à Paris, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de débordement", a annoncé dès le début de semaine le Premier ministre, Edouard Philippe.