DIRECT. "Gilets jaunes" : Eric Drouet, figure du mouvement, jugé pour une manifestation non déclarée

Ce qu'il faut savoir

Il avait qualifié l'arrestation d'"opération politique". Eric Drouet comparaît devant le tirbunal correctionnel de Paris, vendredi 15 février, pour "organisation d'une manifestation sans déclaration". Ce chauffeur routier de 33 ans, figure des "gilets jaunes", avait été interpellé le 2 janvier à Paris après un rassemblement avec quelques dizaines de personnes, entre l'église de la Madeleine et la place de la Concorde. Il risque une peine pouvant aller jusqu’à six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.

Un dépôt de bougies place la Concorde. Ce 2 janvier, Eric Drouet était venu déposer des bougies place de la Concorde. Accompagné d'une cinquantaine de personnes, il voulait marquer son soutien aux "gilets jaunes" blessés et honorer la mémoire des dix personnes tuées en marge des rassemblements. Dans sa vidéo postée sur Facebook avant ce rassemblement, le "gilet jaune" avait également appelé à mener une petite "action" pour "choquer l'opinion publique". "Je sais pas s'il y en aura qui seront avec nous sur les Champs (...) On va tous y aller sans gilets", expliquait-il.

Une arrestation orchestrée ? La scène de l'arrestation d'Eric Drouet, entouré de ses soutiens en train de chanter La Marseillaise, est forte et la vidéo a fait le tour des médias. Le 3 janvier, à sa sortie de garde à vue, il s'est exprimé dans un Facebook Live, supprimé depuis mais retranscrit par le journaliste Vincent Glad. "Tu penses qu'ils font exprès de te mettre en garde à vue pour attirer la haine du peuple ?", interroge un internaute. "C'est plus nous qui avons fait ça pour en arriver là, répond-il. On voulait montrer aux Français qu'on n'était pas libres."

Déja interpellé le 22 décembre. Eric Drouet avait déjà été interpellé le 22 décembre durant le 6e samedi de mobilisation des "gilets jaunes" dans la capitale. Il sera jugé le 5 juin pour "port d'arme prohibé", en l'occurrence un bâton. Il fait par ailleurs l'objet d'une enquête ouverte par le parquet de Paris après son appel à "entrer" à l'Elysée alors qu'il était sur le plateau de BFMTV.

Il se défend d'être un leader du mouvement. Eric Drouet, qui a fini par susciter l'intérêt des responsables politiques d'opposition, se défend d'être un leader du mouvement, mais ses prises de parole, qu'il diffuse lors de Facebook Live souvent réalisés depuis la cabine de son camion, sont très écoutées. Pour beaucoup, ce père de famille qui habite Melun (Seine-et-Marne) est le garant de l'indépendance du mouvement contre les instrumentalisations et récupérations politiques.