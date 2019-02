ENQUETE FRANCEINFO. Du tuning aux "gilets jaunes", comment Eric Drouet est devenu le "premier opposant à Emmanuel Macron"

Les distances ont tendance à s'allonger lorsqu'on roule de nuit. Pour tuer le temps, lorsqu'il conduit son semi-remorque, Eric Drouet a pris l'habitude de téléphoner à son ami Bruno, routier comme lui. Le plus souvent, les deux collègues parlent de leur passion pour les grosses cylindrées ou dissertent sur les séries qu'ils viennent de regarder pendant leurs pauses sur les aires de repos glacées.

Mais ce soir d'octobre 2018, la conversation est moins légère. "On discutait de l'augmentation du prix du carburant annoncée par le gouvernement et du fait qu'on en avait marre de payer, payer, payer, se souvient Bruno. Pour protester, on a eu l'idée d'organiser un rassemblement d'automobilistes sur le périph. Evidemment, on ne se doutait pas que ça allait aboutir à un truc aussi énorme que le mouvement des 'gilets jaunes'."

Quatre mois plus tard, ce tête-à-tête entre routiers semble bien lointain. Depuis le 17 novembre, des dizaines de milliers de "gilets jaunes" manifestent chaque samedi et cette crise est devenue un point de bascule dans le quinquennat d'Emmanuel Macron. Et lorsqu'il s'exprime depuis la cabine de son camion, Eric Drouet est désormais suivi en direct sur Facebook par des milliers d'internautes.

Ses "lives" – pendant lesquels le routier de 33 ans répond aux internautes –, sont devenus une marque de fabrique. Surtout, ils lui ont permis de snober les médias traditionnels, qu'il accuse d'être trop proches du pouvoir et de "minimiser le mouvement". Les médias et journalistes qui trouvent encore grâce à ses yeux se comptent sur les doigts d'une main : Brut, la chaîne pro-Kremlin RT et le très droitier Vincent Lapierre...

Avec franceinfo, Eric Drouet a rompu le contact établi au cours du mois de novembre. Coups de fil, appels sur Facebook, messages sur WhatsApp et Telegram... Toutes nos sollicitations sont restées sans réponse. Nous avons donc tenté de lui poser nos questions lors d'un de ses "lives".

"Certains disent aujourd'hui que vous êtes le premier opposant à Emmanuel Macron. Qu'en pensez-vous", lit-il à haute voix, avant de répondre, laconique : "Pas le premier. On est beaucoup d'opposants à Emmanuel Macron."

Voir la vidéo

Depuis le début du mouvement, Eric Drouet prône effectivement une horizontalité totale au sein des "gilets jaunes". Il refuse systématiquement qu'on le qualifie de "chef" ou de "leader", préférant le terme de "relais" à celui de "porte-parole". Comme Maxime Nicolle et Priscillia Ludosky, les deux autres figures initiales du mouvement qu'il a fini par éclipser, il martèle être complètement "apolitique". Et quand il souhaite savoir quelle suite donner à la mobilisation, il consulte sa communauté, via des sondages sur sa page Facebook "La France en colère !!!", qui regroupe 300 000 membres.