DIRECT. Grand débat national : tensions entre "gilets jaunes" et forces de l'ordre avant la visite d'Emmanuel Macron à Souillac

Ce qu'il faut savoir

Trois jours après le lancement du grand débat national et un premier oral marathon, Emmanuel Macron reprend ses échanges avec les maires. Le président de la République doit rencontrer, vendredi 18 janvier, 600 élus d'Occitanie rassemblés à Souillac (Lot). Le format ne change pas : comme à Grand Bourgtheroulde (Eure) mardi, le chef de l'Etat se retrouvera à partir de 15 heures entouré par les édiles de tous bords et venus des 13 départements de la région. Des tensions ont éclaté en amont de la réunion entre forces de l'ordre et "gilets jaunes", venus manifester.

>> "Les gens se sentent oubliés" : deux ans après un accueil enthousiaste, Emmanuel Macron revient à Souillac où règne la désillusion

Près de sept heures d'échanges mardi. La première réunion devait initialement durer environ trois heures, mais elle a largement débordé, rythmée par une soixantaine d'interventions de maires et deux longues séquences de réponses du chef de l'Etat. Fiscalité, mobilité, référendum d'initiative citoyenne, services publics... Emmanuel Macron a été interrogé sur de multiples thématiques. Cette fois-ci, "tant qu'il y aura des questions, il répondra", a indiqué son entourage à l'AFP, sans s'avancer sur la durée de ce nouveau débat.

Souillac avait déjà accueilli Emmanuel Macron, mais en campagne. En pleine ascension dans les sondages pour la présidentielle, il s'y était rendu le 17 février 2017. Dans cette ville rurale, il était arrivé largement en tête avec 27,75% des voix au premier tour, et 71% au second. Mais aujourd'hui, l'heure est plutôt au désenchantement, comme l'a constaté l'envoyée spéciale de franceinfo.

Une ville placée sous haute sécurité. Le centre-ville de ce bourg de 3 750 habitants est bouclé, le marché a été annulé. Un arrêté préfectoral prohibe en effet "toute manifestation, notamment dans le cadre du mouvement dit des 'gilets jaunes'", de 8 heures à 23 heures. Mais la CGT, des associations, dont ATTAC, et des partis politiques (France Insoumise, Parti de Gauche, PCF) avaient fixé un rendez-vous en fin de matinée à proximité de la ville.

Une nouvelle rencontre prévue la semaine prochaine. L'Elysée doit encore annoncer le lieu précis. "L'idée est d'avoir une à deux rencontres par semaine, en fonction de l'agenda international, et garder des rencontres qui soient à taille humaine", a expliqué vendredi matin Sébastien Lecornu, le ministre chargé des Collectivités territoriales, co-animateur du grand débat.