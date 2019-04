Boris Cyrulnik chez Delahousse : Notre-Dame, les Gilets Jaunes et la résilience

Le neuropsychiatre, vulgarisateur et théoricien de la résilience Boris Cyrulnik était l'invité de Laurent Delahousse dans 20h30 le Dimanche. Il a été question de Notre-Dame, des Gilets Jaunes et de l'interprétation de leur actualité à travers le prisme de la résilience. Il vient de publier chez Odile Jacob La nuit, j'écrirai des soleils.

Il est le spécialiste de la résilience. Boris Cyrulnik, le plus célèbre neuropsychiatre, a fait connaître au grand public ce phénomène psychologique qui consiste à construire l'acceptation des évènements tragiques ou traumatiques afin de pouvoir continuer à mener une vie sociale et personnelle équilibrée tout en évitant de sombrer dans la dépression.

Alors que la France vient de vivre l'incendie de Notre-Dame, que la société est fracturée et que l'un des symptômes de cette désunion nationale se manifeste chaque samedi avec des gilets jaunes, Il est venu sur le plateau de Laurent Delahousse donner son analyse de l'état psychique de notre pays.

Un peuple a eu un fracas, une guerre, un effondrement économique. Il ne peut pas comprendre et il peut se remettre à vivre à condition de se regrouper, à condition de respecter son histoire et à condition surtout de redonner sens à la tragédie qui lui est arrivée. Parce que le sens que l'on donne aux choses métamorphose la manière dont on le ressent.Boris Cyrulnik

