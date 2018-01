Le site Flightradar24 dénombre près de 60 millions de vols en 2017

Près de soixante millions de vols ont été recensés dans le monde en 2017, plus exactement cinquante-huit millions neuf cent quatre-vingt-huit mille six cent vingt-quatre vols, selon un décompte effectué par Flightradar24 sur Twitter, mardi 2 janvier. Flightradar24 est une application qui permet de suivre la trajectoire des avions en temps réel, mais aussi de connaître le type d'appareil avec photo à l'appui, la vitesse, l'altitude, l'heure d'arrivée et départ, comme l'explique Le Figaro.

2017 Flightradar24 Tracking Statistics



58,988,624 total flights

High: 24 Aug—190,003

Low: 25 Dec—101,511



A huge thank you to everyone who is hosting an ADS-B receiver or who has built their own to contribute to the Flightradar24 network. Here's to an even more successful 2018! pic.twitter.com/f7CyO0EDZh